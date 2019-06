Toujours autant courtisé en Europe, Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam) a récemment laissé planer le doute concernant sa prochaine destination, indiquant : « Je vais d’abord partir en vacances et me reposer. Ensuite, je verrai. » Mais cela n’empêchera pas les tractations de continuer entre l’agent du Néerlandais, Mino Raiola, et les différents clubs intéressés (Barcelone, PSG, Liverpool, Juventus, Manchester United).

ESPN indique même que le Barça va essayer de boucler rapidement ce dossier, en reprenant contact avec Raiola, dont la suspension devrait être levée par la FIFA. Alors que les dirigeants catalans pensaient avoir un accord avec De Ligt en mars, l’arrivée du PSG dans les négociations a changé la situation, ce qui va pousser le Barça à faire le forcing auprès de Raiola pour que De Ligt signe rapidement chez les Blaugranas. Les Espagnols seraient d’ores et déjà tombés d’accord en parallèle avec l’Ajax sur un transfert à hauteur de 75 M€, assure Catalunya Radio. Le dernier mot reviendra à De Ligt.

