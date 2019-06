Un an et puis s’en va. Arrivé à Londres l’été dernier, Maurizio Sarri va déjà signer son retour au pays. La saison a été riche pour son Chelsea si on se fie aux résultats, avec une qualification en Ligue des Champions et une Europa League remportée face au voisin Arsenal. Mais l’ancien de Naples a aussi essuyé de nombreuses critiques outre-Manche, et la saison n’a pas été de tout repos pour lui. Il faut aussi se rappeler du fameux épisode avec Kepa Arrizabalaga, qui avait refusé d’être remplacé lors de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise perdue face à Manchester City.

Très vite, on a commencé à parler d’un départ des Blues, et cela semble désormais aussi inévitable qu’imminent. Effectivement, selon le Guardian, Maurizio Sarri va signer un contrat de 3 ans avec la Juventus et ainsi devenir le remplaçant de Massimiliano Allegri, dont le départ a déjà été acté par le principal concerné depuis quelques semaines. L’agent du coach, Fali Ramadani, a trouvé un accord avec la direction de Chelsea qui accepte de le libérer afin qu’il puisse s’en aller rejoindre le banc de touche du Juventus Stadium.

Le champion d’Italie en titre ne devrait donc a priori rien avoir à payer pour attirer le tacticien, ou du moins c’est ce qu’on pense à Turin. Une bonne nouvelle pour les Turinois donc, même si l’arrivée de Sarri dans le Piémont risque de faire grincer des dents du côté de Naples. Du coté de Chelsea, on prépare déjà la succession, et Massimiliano Allegri (sans club), Nuno Espirito Santo (Wolves), Javi Gracia (Watford), Laurent Blanc (sans club) et la légende Frank Lampard (Derby County) font partie des noms que surveille la direction du club londonien.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10