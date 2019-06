PSG ou Barça ? Barça ou PSG ? A moins que la Juventus... Chaque jour qui passe fait état de nouvelles rumeurs au sujet de l’avenir de Matthijs de Ligt, le défenseur néerlandais âgé de 19 ans. Une seule chose est certaine, il quittera bien l’Ajax Amsterdam, son club formateur cet été, après une campagne pleine de succès. Le beau parcours des Amstellodamois en Ligue des Champions a mis en lumière la maturité du jeune homme lors des matches couperets. Impressionnant physiquement et bon dans la relance, De Ligt présente toutes les qualités pour s’imposer au plus haut niveau européen.

Il y a quelques jours, la presse assurait que le joueur n’hésitait plus qu’entre le PSG et le FC Barcelone. C’était toutefois avant que Cristiano Ronaldo vienne lui glisser quelques mots à l’oreille en faveur de la Juventus Turin, à l’occasion de la finale de la Ligue des Nations entre les Pays-Bas et le Portugal. Interrogé par Mundo Deportivo à l’issue de cette rencontre, De Ligt a assuré que cela ne le perturbait pas plus que ça. « Je ne fais attention à personne, je dois choisir mon propre chemin », a-t-il déclaré, en faisant aussi référence à l’appel du pied de son compatriote Frenkie de Jong, qui s’est lui déjà engagé pour le Barça.

De Ligt pas convaincu totalement par le Barça

Qu’est ce qui fera donc pencher la balance en faveur d’un club ? « Le plus important est de savoir que dans l’équipe où je vais, je peux jouer un rôle de premier plan et jouer de nombreux matches », répond De Ligt, pour qui « l’argent n’est pas le problème ». Selon les dernières informations, le PSG serait prêt à lui fournir un salaire de 15 M€ par an quand le FC Barcelone afficherait une proposition entre 5 et 7 M€ par saison.

Matthijs de Ligt ne semble toujours pas avoir fait son choix, mais il est quand même capable de refroidir un peu l’ardeur des Catalans. Relancé à de multiples reprises sur le Barça par le journaliste de Mundo Deportivo, il a expliqué : « je dois évaluer s’il est temps d’aller au Barça. Je ne sais toujours pas ce que dit mon coeur. Pendant mes vacances, je pourrai y penser et décider de ce que je vais faire de mon avenir. » De quoi laisser un peu d’espoir au PSG, qui, selon le Daily Mail de ce mardi 11 juin, est bien le grand favori de la course à la signature de l’international oranje.

