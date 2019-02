Actuellement à la tête de Derby County (7e de Championship), Frank Lampard a récemment été annoncé comme un candidat potentiel pour prendre la place de Maurizio Sarri à Chelsea, qui a subi ce dimanche sa pire défaite en championnat face à City (6-0) depuis 1991, et un revers contre Nottingham Forest (7-0). Si l’Italien est mis sous pression par ses dirigeants, Frank Lampard a lui nié toute possible arrivée imminente chez les Blues. « Mon travail est ici (à Derby, ndlr), a-t-il confié, dans des propos rapportés par l’Evening Standard. Nous travaillons très dur et mes pensées sont pour Ipswich Town mercredi et Brighton samedi (qu’il affrontera respectivement en Championship et en FA Cup, ndlr). »

S’il écarte une arrivée prochaine sur le banc de Chelsea, il reconnaît toutefois qu’il a mal vécu la lourde défaite contre City, malgré le fait qu’il ait porté le maillot des deux clubs (Chelsea entre 2001 et 2014 et City en 2014/2015). « Après avoir été pendant 13 ans un joueur là-bas, vous ressentez quelque chose et ce n’est pas beau, ce n’est pas facile. Ça n’arrive pas beaucoup à Chelsea, alors quand c’est le cas, c’est un choc. Mais ils ont affronté une superbe équipe et j’ai aussi passé du temps à Manchester City. J’ai quelques sentiments pour eux. Le travail accompli par Pep Guardiola et son incroyable collectif est quelque chose de spécial. »