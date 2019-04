Le Racing Club de Strasbourg Alsace a ramené un point du Parc des Princes à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1 (2-2). Une performance lorsque l’on sait que les hommes de Thomas Tuchel l’avaient toujours emporté à domicile, en championnat, cette saison. Titulaire aux côtés de Nuno Da Costa sur le front de l’attaque strasbourgeoise, Ludovic Ajorque a évoqué l’état d’esprit qui règne à Strasbourg cette saison à la fin de la rencontre.

« On a mal débuté, on a eu des occasions, on a su revenir, on est un peu dégoûté mais on prend un point, on est content. Il y a un état d’esprit irréprochable dans ce club, on est tous des guerriers, on prend un plaisir immense ensemble. Il n’y a pas de secret, quand l’état d’esprit est là, le collectif marche bien et les résultats aussi. On a représenté notre club, nos supporters, on sait qu’on a moins de qualité que le PSG, mais on joue avec le cœur », a réagi l’attaquant strasbourgeois au micro de Canal+.