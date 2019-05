Entraîneur de l’équipe réserve du Paris Saint-Germain, Thiago Motta devrait bientôt rendre son tablier. C’est en tout cas ce qu’a annoncé hier la Gazzetta dello Sport qui indiquait que l’ancien milieu de terrain avait déjà prévenu ses joueurs. En froid avec la direction du club de la capitale, Motta avait été récemment convoqué par Antero Henrique.

Critiqué pour avoir donné une interview sans l’autorisation du club, Motta avait refusé de s’y rendre. Interrogé hier par Le Parisien, le coach francilien est pourtant resté évasif sur son avenir. « Le temps qu’il faut. Ce n’est juste pas le moment de parler de mon futur. Le plus important, c’est le PSG, et la décision me concernant doit être prise pour le bien du PSG. Ce sera ça, la bonne décision ».