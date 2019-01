Dans une longue interview accordée à Europe 1, au cours de laquelle le défenseur brésilien s’est beaucoup confié, Thiago Silva a été amené à évoquer la relation entre les deux stars du Paris Saint-Germain, Neymar Jr. et Kylian Mbappé. Et le capitaine de l’effectif parisien a été particulièrement élogieux envers ses coéquipiers.

« Ce n’est pas très difficile de mettre ces deux joueurs ensemble. Ce sont deux joueurs de grande qualité, deux joueurs très intelligents. Kylian vient d’avoir 20 ans mais on dirait qu’il a déjà 27, 28 ans. Il a la qualité pour être le meilleur du monde, comme Neymar. Je crois que les deux ensemble, ils peuvent faire des choses incroyables. C’est ça que les supporters du Paris Saint-Germain attendent pour les six mois qu’il nous reste jusqu’à la fin de la saison. (...) Pour moi, Neymar et Kylian peuvent devenir comme Pelé, a même rajouté l’international brésilien. S’ils continuent comme ça avec cette progression, cette humilité, je crois que c’est possible. »