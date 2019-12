Coéquipiers au Paris Saint-Germain mais aussi en sélection avec le Brésil, Thiago Silva et Neymar se connaissent bien. Depuis l’arrivée de la star brésilienne chez les champions de France, en 2017, les deux compatriotes ne se quittent plus. Le défenseur de 35 ans est donc bien placé quand il s’agit de parler de l’ancien joueur du FC Barcelone. Et justement, dans un entretien accordé à BeIn Sports, le capitaine du PSG a évoqué les blessures de Neymar.

« La chose la plus importante, c’est de rester tranquille dans la tête parce que parfois, avec des blessures comme ça, tu perds un peu la tête. (...) Mais cette année, le point positif si on peut le dire comme ça, c’est qu’il s’est blessé en début de saison. J’espère qu’il pourra être prêt pour la fin parce qu’avec Neymar et tous les autres joueurs à ses côtés, nous serons très forts », a déclaré Thiago Silva, qui n’a raté que deux matches toutes compétitions confondues cette saison (19 apparitions).