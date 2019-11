Arrivé au PSG en 2016, Thomas Meunier (28 ans) voit son contrat se terminer en juin prochain. Cela fait un moment qu’il espère prolonger l’aventure parisienne et après plusieurs semaines sans nouvelle de sa direction, les différentes parties se sont enfin retrouvées autour d’une table. C’est le Belge lui-même qu’il a affirmé au micro de Téléfoot ce dimanche mais un accord semble encore loin d’être trouvé.

« Mes représentants ont déjà rencontré la direction mais c’est difficile de trouver le bon accord dès le début, tout simplement. Cela va donc durer un petit moment, cela fait aussi plus de deux ans et demi que le club dit vouloir me prolonger et on entre vraiment dans une phase décisive. Je pense qu’ils feront le nécessaire s’ils jugent mon cas opportun », a déclaré le latéral droit qui a longtemps semblé avoir un léger doute quant à l’issue de sa prolongation.