Titulaire vendredi soir lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à l’OGC Nice, Thomas Meunier (28 ans) aurait pu quitter le club de la capitale pendant le mercato estival. C’était sans compter sur son envie de rester avec le PSG, club participant à la Ligue des Champions, qui lui a fait refuser les avances d’Everton, avec qui il était en contact comme il l’a avoué pour le média belge Het Laatste Nieuws.

« Il y a eu de l’intérêt et des conversations ont eu lieu, mais je n’ai jamais eu le choix de décider : est-ce que je signe ou non ? Non, car j’ai toujours clairement indiqué que mon ambition était de rester avec le PSG. Je ne voulais pas partir. Parce que jouer au PSG est spécial. Vous faites partie d’une équipe qui peut gagner une compétition européenne, ce n’est pas quelque chose que beaucoup de joueurs peuvent dire. J’aurais pu signer avec Everton - un bon club. J’aurais beaucoup joué, c’est sûr, et je me suis bien amusé aussi. Mais Everton ne joue pas dans la compétition européenne », a-t-il expliqué. Le défenseur belge est en fin de contrat au 30 juin prochain.