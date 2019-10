Cette année, le Paris Saint-Germain doit gérer plusieurs dossiers chauds avec des joueurs en fin de contrat. C’est le cas de Thomas Meunier (28 ans) dont le bail expire au moins de juin 2020. Invité sur beIN Sports, l’international belge (40 sélections, 7 buts) a évoqué sa situation et a réaffirmé son envie de prolonger l’aventure avec le club de la capitale.

« Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent dire : "j’ai joué avec Neymar, avec Cavani, Verratti ou Mbappé." Je fais partie de ce groupe, je suis complètement intégré, titulaire maintenant. Faut y gagner au change quand on quitte un club comme le PSG, ce qui n’est pas forcément évident. Mon ambition est de rester, après on verra comment ça se passe et quelle sera la volonté du club. Ils savent mon souhait, cela fait déjà 2 ans, même Antero (Henrique ndrl) avait des projets de prolongation par le passé mais ce n’était jamais venu sur la table. J’ai été patient jusqu’à maintenant, je le serai encore un peu. Je pense qu’à un moment donné, ça viendra », a déclaré le défenseur belge du Paris SG, qui semble avoir retrouvé goût au terrain cette année. Le Diable Rouge, qui aurait pu quitter le club de la capitale pour Everton cet été, a joué six matches de Ligue 1 (quatre titularisations).