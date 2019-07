Pour son deuxième match amical de préparation, le Paris Saint-Germain affrontait le FC Nuremberg ce samedi. Et les Parisiens n’ont pu mieux faire qu’un match nul (1-1) face à une équipe reléguée en seconde division la saison passée. Après la rencontre, Thomas Tuchel a analysé le match de son équipe et l’entraîneur allemand était plutôt satisfait de la prestation de ses joueurs.

« Je suis très content de notre première période, sauf des deux premières minutes et de l’occasion concédée d’entrée. Après, on a contrôlé, on avait une bonne structure, on était bien concentrés, juge le coach parisien dans des propos rapportés par L’Équipe. C’était difficile pour les Allemands de jouer chez nous. En seconde période, on était fatigués, c’était la fin d’une semaine où l’on a beaucoup travaillé physiquement, plus le voyage. Tout le monde était fatigué. Les jeunes ont été bons même si on a donné des situations de contres et que l’on a eu du mal à se créer des occasions. Mais on aurait aussi pu gagner, surtout en première période où l’on a eu les situations. »

