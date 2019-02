Avant la réception du Nîmes Olympique, samedi (17h), au Parc des Princes, Thomas Tuchel était présent en conférence de presse, au Camp d’entraînement Ooredoo de Saint-Germain-en-Laye. Le technicien allemand du Paris Saint-Germain a effectué une revue des forces en présences avant la 26e journée de Ligue 1. Si l’on savait déjà que Neymar avait reçu l’autorisation du club pour se rendre au Brésil, afin de parfaire sa rééducation, le coach parisien a notamment confirmé son forfait devant la presse.

« Je pense seulement Neymar et Cavani ne seront pas là, tous les autres sont disponibles. Meunier est disponible. Quelques garçons sont fatigués, avec de petites blessures, mais rien de grave. Meunier et Bernat sont disponibles », a révélé l’entraîneur parisien, qui devrait donc une nouvelle fois se passer des services de deux de ses principales armes offensives. En quête de son 21e but de la saison, Kylian Mbappé devrait avoir le champ libre face aux Crocos.