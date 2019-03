Depuis plusieurs jours, la rumeur enfle. Malgré l’élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions face à Manchester United (1-3), Thomas Tuchel pourrait prolonger l’aventure à Paris. Les dirigeants parisiens et le technicien allemand discuteraient en effet d’une prolongation de contrat.

L’intéressé a confirmé l’existence de discussions entre les deux parties. « Nous avons discuté d’une prolongation de mon contrat cet hiver. On n’a pas trouvé d’accord. J’ai dit qu’il n’était pas possible de parler entre Lyon et Marseille parce qu’il y avait beaucoup de matchs. On va discuter tranquillement de ça pendant la trêve, » a révélé Tuchel.