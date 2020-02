Étincelant contre Montpellier (5-0), Neymar a fait encore parler de lui ce week-end à cause de son anniversaire, organisé le lendemain du match face aux Pailladins. Annoncé absent pour le déplacement en Bretagne, le Brésilien souffre d’une « lésion chondro-costale survenue en fin de première mi-temps du match face à Montpellier ».

Une annonce dont le timing n’a pas manqué de faire réagir. Mais pour Thomas Tuchel, l’absence de son numéro 10 à La Beaujoire n’est pas une surprise. « Non, je n’ai pas été surpris. J’espère qu’il pourra jouer dimanche. Il a eu mal à la mi-temps du match contre Montpellier. Il est dans une forme exceptionnelle. Mais on décidera plus tard. Il doit gérer sa douleur », a-t-il déclaré en conférence de presse.