Battu par le FC Nantes (3-1) lors d’un match en retard comptant pour la 28ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a concédé sa deuxième défaite consécutive en championnat. Une première depuis novembre 2011 pour le club parisien. Le PSG n’est donc toujours pas sacré champion de France.

Au micro de Canal Plus, Thomas Tuchel a adressé un sérieux avertissement à ses joueurs. « On n’a pas le droit d’avoir cette attitude quand on porte le maillot du PSG. Je suis inquiet pour la finale de la Coupe de France, » a ainsi commenté l’entraîneur allemand à l’issue de la rencontre.