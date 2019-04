Prêté au Celtic Glasgow en janvier (15 apparitions toutes compétitions confondues, 4 buts), Timothy Weah (19 ans) ignore encore de quoi sera fait son avenir. L’attaquant international américain, sous contrat avec le Paris SG, a toutefois évoqué la possibilité d’étendre son prêt en Écosse dans les colonnes du quotidien local Scotsman.

« Nous devons simplement discuter et voir quelle est la meilleure solution pour ma carrière et moi. Qui sait ? Il y a toujours une possibilité d’être prêté à nouveau au Celtic. Pour l’instant, je suis concentré sur la fin de saison, pour aider l’équipe à remporter le triplé une nouvelle fois et pourquoi marquer un ou deux buts de plus. Ça se passe bien pour moi au Celtic jusqu’ici. J’ai profité de chaque moment. (...) J’ai eu ce que je voulais en venant ici en janvier. Je gagne en expérience », a-t-il lâché. C’est dit.