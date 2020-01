Cette saison, le Paris Saint-Germain dispose d’un jeu de trois maillots. Un bleu et rouge à domicile, un rouge fluo à l’extérieur et un troisième maillot blanc avec deux lignes bleues et rouges. Néanmoins, une quatrième tunique pour la Ligue des Champions va voir le jour d’après des informations de Footy Headlines et comme le rapporte L’Equipe

Noir et avec trois bandes bleu, blanc et rouge en référence au drapeau français mais aussi au couleurs de la ville de Paris, ce maillot sera présenté vendredi 24 janvier à l’AccorHotels Arena de Paris lors du match de NBA entre les Charlotte Hornets et les Millwaukee Bucks. Reste à savoir si ce maillot portera chance aux Franciliens en Ligue des Champions, puisqu’il sera étrenné lors du huitième de finale aller à Dortmund.