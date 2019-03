Si l’Angleterre a déroulé hier contre le Monténégro (1-5), la rencontre entre les deux sélections nationales a également été marquée par le comportement de plusieurs supporters monténégrins, coupables d’avoir entonné des chants racistes et imité des cris de singe, notamment à l’encontre de Danny Rose. Une attitude inacceptable qui n’a pas manqué de faire réagir Callum Hudson-Odoi, qui disputait hier sa première rencontre avec les Three Lions en tant que titulaire : « Nous devons jouer avec fair-play et profiter du moment, mais quand vous entendez des choses comme celles-là de la part des fans, ce n’est pas correct, a indiqué l’attaquant de 18 ans à BeIN Sports. C’est inacceptable, nous espérons que l’UEFA gérera correctement cette affaire parce que Rosey (Danny Rose) et moi l’avons entendu… toute cette histoire de singe. »

« Nous devons juste garder la tête froide, rester concentrés et heureusement Rosey va bien, a continué Hudson-Odoi. Nous allons discuter ensemble, mais il a une forte mentalité. Ce n’est pas correct du tout. J’appréciais mon match, alors entendre des choses comme celles-là n’est jamais plaisant. Mais comme je l’ai déjà dit, il faut garder la tête froide, et nous sommes ravis de la victoire. »