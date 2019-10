Quatre jours après une large victoire face à l’Islande en match amical et avec une équipe remaniée, l’équipe de France féminine se rendait au Kazakhstan ce mardi pour y disputer son premier match de qualifications à l’Euro 2021. Dans une composition bien plus classique, les joueuses de Corine Diacre n’ont pas fait de détail en l’emportant 3-0.

Cette victoire a mis un certain temps à se dessiner tout de même car après une première période archi-dominée par les Françaises, le score était encore nul et vierge. La décision s’est faite en seconde période par des buts de Gauvin (57e), Le Sommer (70e) et Katoto (89e). Deux mois et demi après la Coupe du Monde, les Bleues ont parfaitement lancé cette campagne.

