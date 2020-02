Ce mercredi soir à 21h00 sur France 3, c’est un duel au sommet que nous offre la Coupe de France avec un bouillant quart de finale entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium.

Et comme à chaque grande affiche, la Rédaction de Foot Mercato accompagne les experts en paris sportifs, ou ceux qui souhaitent le devenir, en faisant le tour des meilleures cotes à tenter.

Alors qui de l'OL ou l'OM rapporte le plus ? Sur quel Olympique devez-vous miser pour ce 1/4 de finale ? Voici quelques éléments de réponse pour une mise de 100€

- L’OL gagne, vous gagnez 210€ :

2,10 pour la victoire des Lyonnais au Groupama Stadium, c’est une très belle cote à ne pas négliger pour une équipe qui joue à domicile. Pour rappel, Lyon reste sur 3 victoires d’affilée contre Marseille dans son stade.

- Un match nul vous rapporte 360€ :

3,60 pour un score nul à la fin du temps règlementaire, c’est un scénario qui s’étudie de très près. L’OL reste sur une défaite face au PSG dimanche et ne peut se permettre de perdre 3 jours plus tard à domicile contre l’OM. Dans le même temps, les hommes d’AVB sont redoutablement efficaces défensivement mais éprouvent des difficultés sur le plan offensif depuis quelques matchs. Autant d’arguments qui vont dans le sens d’un match nul entre les deux équipes.

- L’OM gagne, vous gagnez 335€ :

Aucune défaite sur les 16 derniers matchs, 1 seul but encaissé en 2020, un Dimitri Payet qui marche sur l’eau, les marseillais arrivent en pleine confiance chez leur rival lyonnais. La Coupe de France étant le seul trophée que l’OM peut remporter cette saison, la motivation des Phocéens sera maximale pour passer ce tour.

- La victoire aux tirs aux buts : Lyon pour 1 100€, Marseille pour 1 500€ :

Les qualifications aux tirs aux buts font le charme de la Coupe de France et, étant donné la forte probabilité de voir ce choc entre les deux Olympiques accoucher d’un match nul, ce scénario aux cotes énormes peut être la mise à tenter ce mercredi.



Les propositions sont faites, c’est à vous de jouer !

*(cotes soumises à variation)