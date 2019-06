Le 2 avril dernier, Blaise Matuidi a été la cible de cris racistes proférés par les supporters de Cagliari, lors de la victoire de la Juventus de Turin à la Sardegna Arena (0-2). Dans un entretien accordé à L’Équipe, le milieu des Bleus est revenu sur cet incident : « Oui (ça a été un des pires moments de ma carrière). Si ce n’est le pire. Ce n’est pas agréable du tout. Ça m’était déjà arrivé directement la saison passée, dans le même stade. Cette année, ma première réaction était d’arrêter le match. Il y a un match, il y a mes coéquipiers aussi, et je ne dois pas penser qu’à moi. Après coup, je me dis que si je quitte la pelouse, je donne raison à ces gens- là. Et je n’en ai pas envie. Il faut les pointer du doigt. Après, ils doivent être sanctionnés. Il y avait quoi ? 15000, 20000 spectateurs ? Ce ne sont pas les 20000 qui sont comme ça. Pourquoi la majorité serait-elle punie pour quelques personnes stupides ? »

Matuidi a continué en évoquant le racisme de manière plus générale, souhaitant un message fort de la part d’un autre acteur du football : « Ça dépasse le cadre du sport, déjà. Ensuite, je vais vous dire le fond de ma pensée : je pense que ce serait bien qu’un grand témoignage émane d’une personne qui ne soit pas de couleur. Ce serait plus marquant. Ce serait génial. On doit tous prendre conscience de ce fléau. »

