Cette saison, le Championship (équivalent Ligue 2 en Angleterre) a suscité un engouement inédit en France. La raison ? La présence de Marcelo Bielsa à Leeds United. El Loco a transformé cette équipe anglaise habituée depuis de nombreuses années à évoluer dans le ventre mou de la deuxième division anglaise et en a fait un sérieux prétendant à la montée en Premier League et une équipe très agréable à voir jouer. Mais comme lors de son passage à l’OM, le technicien argentin a échoué dans la dernière ligne droite en s’inclinant en barrages face au Derby County de Frank Lampard.

Un échec qui a visiblement ravi Raymond Domenech qui s’est lâché ce matin sur l’ancien coach de l’OM en lui assénant une pique dont il a le secret via son compte Twitter. « Une petite pensée ce matin pour les fans de Bielsa qui une fois encore a terminé la saison en queue de poisson. Battus par Derby en barrage alors qu’ils menaient 2/0. Sale saison. » Il n’en fallait pas plus à la twittosphère pour s’agiter et renvoyer l’ancien sélectionneur des Bleus dans ses six mètres en lâchant quelques tacles bien sentis, rappelant entre autres son palmarès famélique, sa demande de mariage en direct sur TF1 après le fiasco de l’Euro 2008 ou encore l’affaire du bus de Knysna en 2010.