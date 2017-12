Demain soir, le Paris Saint-Germain va retrouver le Stade de la Meinau pour affronter Strasbourg. Seul et unique club à avoir vaincu le PSG, le RCSA va devoir gagner pour filer en quart de finale de la Coupe de la Ligue.

Pour cette rencontre, Unai Emery devrait faire un petit peu tourner son effectif. Ainsi, le technicien basque a décidé de convoquer trois jeunes : Yacine Adli, Alec Georgen et Stanley Nsoki. Berchiche est suspendu tandis que Rabiot, Kurzawa et Thiago Silva sont en soins et que Neymar, Ben Arfa et Thiago Motta sont en reprise.

Le groupe du PSG :

Areola, Trapp - Dani Alves, Georgen, Kimpembe, Marquinhos, Meunier, N’Soki - Adli, Draxler, Lo Celso, Nkunku, Pastore, Verratti - Cavani, Di Maria, Lucas, Mbappé