Le milieu de terrain congolais, Gianelli Imbula, a réagi à sa non-convocation pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (du 21 juin au 19 juillet), lui qui faisait pourtant partie de la liste élargie de 32 joueurs de la RD Congo pour cette compétition. Sur Twitter, l’ex-international espoirs français (7 sélections) a exprimé sa frustration, via un communiqué officiel : « C’est avec un mélange de tristesse et de colère que je vous écris ces quelques lignes. Cela fait maintenant plus d’un mois que j’ai accepté de revêtir le maillot Léopard. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je me prépare physiquement et mentalement à être dans les meilleures conditions, afin d’aborder de la meilleure des manières la CAN 2019. Aujourd’hui, on m’a signifié en début d’après-midi que mon dossier n’était toujours pas régularisé et que je ne pouvais donc pas participer avec la RD Congo à la CAN. »

« À cet instant, je suis très triste de ne pas pouvoir participer avec mes coéquipiers à cette compétition et très en colère d’avoir cru cela possible, a poursuivi le joueur du Rayo Vallecano. Je souhaite bonne chance et serai de tout cœur avec mes coéquipiers pendant la prochaine CAN. Merci à tous ceux et celles qui m’ont apporté leur soutien par message et sur les réseaux sociaux. Je ne souhaite pas plus m’exprimer sur ce sujet et vous remercie de votre compréhension. »

