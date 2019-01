La Liga se poursuit ce soir avec la 19e journée de championnat et un choc excitant entre le Real Betis Balompié et le Real Madrid. A domicile, les Verdiblancos s’organisent en 4-3-3 avec Pau Lopez dans les buts. Antonio Barragan, Aïssa Mandi, Marc Bartra et Francis Guerrero forment la défense tandis que le milieu est occupé par William Carvalho, Sergio Canales et Andres Guardado. Joaquin et Giovanni Lo Celso prennent les couloirs tandis que Tonny Sanabria est en pointe de l’attaque.

De son côté, le Real Madrid opte pour un 3-5-2. Un choix inhabituel dans l’animation. Keylor Navas prend place dans les buts et se retrouve derrière Raphaël Varane, Sergio Ramos et Nacho. Casemiro et Federico Valverde forment le double pivot tandis que Dani Carvajal, Luka Modric et Sergio Reguilon évoluent un cran plus haut. Enfin, la pointe de l’attaque est occupée par Karim Benzema et Vinicius Junior.

Les compositions :

Real Betis : Pau Lopez - Barragan, Mandi, Bartra, Guerrero - Carvalho, Canales, Guardado - Joaquin, Lo Celso, Sanabria

Real Madrid : Navas - Varane, Ramos, Nacho - Casemiro, Valverde - Carvajal, Modric, Reguilon - Benzema, Vinicius Junior