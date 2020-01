La situation ne s’améliore pas pour Andriy Lunin (20 ans). Le gardien ukrainien, prêté par le Real Madrid au Real Valladolid, n’a disputé que deux matches cette saison. A chaque fois, il a été aligné en Coupe du Roi, mais n’a donc jamais évolué en Liga avec son club, actuellement 14e du championnat. En décembre dernier, AS révélait que les Merengues s’inquiétaient déjà du sort de leur jeune portier, sous contrat dans la capitale jusqu’en juin 2024.

Le quotidien ibérique précise, ce mardi, que le Real Madrid va casser le prêt de l’ancien dernier rempart de Leganés afin de le re-prêter dans un autre club. Andriy Lunin devrait cette fois poser ses valises au Real Oviedo, évoluant en seconde division espagnole et se battant pour éviter la relégation (17e), jusqu’au terme de la saison. La Casa Blanca espère ainsi que son gardien endossera le costume de numéro 1 et pourra enchaîner les rencontres et progresser avant de revenir au Real, qu’il avait rejoint en juillet 2018 (8,5M€), l’été prochain.