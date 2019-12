Le prêt de Martin Ødegaard est une réussite pour le Real Madrid, mais ce n’est pas le cas pour tous ses jeunes joueurs partis faire leurs gammes ailleurs comme le fait remarquer As dans son édition du jour. C’est le cas notamment d’Andriy Lunin (20 ans) qui évolue actuellement au Real Valladolid, enfin presque. Le gardien n’a disputé aucune minute de jeu officielle en championnat depuis le début de la saison. Seul un match de Copa del Rey face au Tolosa CF (victoire 3-0) est à noter.

Une situation qui ne plaît pas du tout au Real Madrid qui pense de plus en plus à le faire revenir afin de le re-prêter dans un club qui peut lui assurer une place de titulaire. Sauf que ce n’est pas le seul dans ce cas. Lui aussi prêté, Jesús Vallejo (22 ans) n’arrive pas non plus à entrer dans les plans de son entraîneur à Wolverhampton. Ce dernier parvient donc difficilement à passer outre les blessures de ces dernières saisons pour se relancer.