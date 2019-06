Poussé vers la sortie par le Real Madrid, Keylor Navas n’a toujours pas signé dans un autre club, lui qui a été relégué sur le banc par Thibaut Courtois. As indique même que la situation du gardien costaricien est plus compliquée que cela, puisqu’il n’a toujours pas reçu d’offres satisfaisantes de la part d’autres équipes, malgré des intérêts marqués du FC Porto et de Benfica.

Deux raisons expliquent ce manque de propositions : Navas a de hautes exigences salariales (7 M€ annuels) et il a demandé au Real de casser ses deux dernières années de contrat, afin de partir librement, mais les dirigeants madrilènes ont refusé cette demande afin de ne pas laisser passer une précieuse manne financière. Ces deux conditions font qu’il n’existe que deux clubs en Europe capable de répondre à ces exigences : le PSG et Manchester United. Toutefois, le premier cité souhaiterait plutôt jeter son dévolu sur Gianluigi Donnarumma (AC Milan), qui intéresse fortement Leonardo, alors que le second veut conserver cet été son portier David de Gea.

