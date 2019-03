Quatrième affrontement de la saison entre les deux rivaux les plus célèbres d’Espagne, ce soir, au Stade Santiago Bernabeu de Madrid (20h45). Le Real reçoit le Barça pour le compte de la 26e journée de Liga, quatre jours après avoir pris une vague blaugrana de plein fouet, en demi-finale de la Coupe du Roi (défaite 0-3 des Merengues). Après être revenus à 95 victoires partout dans le Clasico, mercredi, les Catalans peuvent reprendre l’avantage dans la double-confrontation pour la première fois depuis 1932, mais également creuser l’écart en tête du championnat.

Real Madrid : Courtois et Bale pour faire mieux que Navas et Lucas Vazquez ?

Pour ce deuxième choc de la semaine dans la capitale espagnole, Santiago Solari, qui se sait sur la sellette, a sorti Isco et Mariano Diaz du placard, Vallejo fait également son retour. Au coup d’envoi, Santiago Solari aligne le même onze que mercredi soir, avec deux changements : Courtois remplace Navas et Bale suppléé Lucas Vazquez. Le quatuor Reguilon-Ramos-Varane-Carvajal est aligné devant lui, même s’il y a eu des doutes concernant la santé des deux défenseurs centraux ces derniers jours. Au milieu, le trio Casemiro-Kroos-Modric sera bien là, et devant, Karim Benzema sera épaulé par Vinicius Junior et Gareth Bale.

FC Barcelone : avec les mêmes et Arthur, Sergi Roberto arrière droit

Pour tenter de reléguer à 12 points son adversaire du soir, Ernesto Valverde s’appuie sur un groupe quasi-identique à celui qui l’avait emporté mercredi soir. Le défenseur Jeison Murillo remplace le troisième gardien, Iñaki Peña. Au coup d’envoi, le monstre Marc-André ter Stegen est présent dans les cages. Clément Lenglet est conforté comme titulaire, à côté de Gerard Piqué. Jordi Alba et Sergi Roberto sont présents sur les ailes, alors qu’Arthur signe son retour au milieu, aux côtés de Busquets et Rakitic. Le trio d’attaque ne bouge pas. Luis Suarez pourra compter sur les caviars de Dembélé et de Messi.

Les compositions d’équipes :

Real Madrid : Courtois - Reguilon, Ramos, Varane, Carvajal - Casemiro, Kroos, Modric - Bale, Benzema, Vinicius Jr

FC Barcelone : ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suarez, Dembélé