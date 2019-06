Il y a quelques jours, le Real Madrid frappait fort en officialisant l’arrivée d’Eden Hazard (28 ans) en provenance de Chelsea. Un transfert qui rapportait 100 millions d’euros aux Blues. Courtisé depuis plusieurs années par la Casa Blanca, l’international belge réalisait donc son rêve en ralliant Madrid. Témoin privilégié de l’ascension du Diable Rouge, l’adjoint de Maurizio Sarri à Chelsea, Gianfranco Zola s’est exprimé sur le départ de son ancien numéro dix.

« Madrid a acheté un joueur fantastique. Chelsea perd un joueur clé et Madrid en gagne un. Je lui souhaite bonne chance, et qu’il fasse aussi bien à Madrid qu’à Chelsea. Il le mérite. La Liga lui correspond bien. Cette année, il s’est beaucoup amélioré, il a appris à plus jouer avec l’équipe, » a ainsi expliqué Zola dans une interview accordée à AS.

