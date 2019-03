La 29e journée de Liga se termine ce soir avec un choc entre le Real Madrid et le SD Huesca. A domicile, les Merengues s’avance en tant que grandissimes favoris. Pour son deuxième match depuis son retour à la tête du Real Madrid, Zinedine Zidane décide de proposer un 4-3-3 avec son fils Luca Zidane dans les buts. Son deuxième match avec les Madrilènes. Alvaro Odriozola, Nacho Fernandez, Sergio Ramos et Marcelo forment la ligne défensive. Aligné en tant que sentinelle, Marcos Llorente est épaulé par Dani Cabellos et Isco. Enfin, Brahim Diaz et Gareth Bale accompagnent Karim Benzema en attaque.

De son côté, la lanterne rouge Huesca s’articule dans un 3-5-2 avec Roberto Santamaria dans les cages. Xabier Etxeita, Martín Mantovani et Jorge Pulido constituent la défense tandis que Yangel Herrera et Javi Galan évoluent en tant que pistons. Damián Musto, Christian Rivera et Moi Gomez forment un trio technique en soutien de Chimy Avila et Cucho Hernandez les buteurs.

Les compositions :

Real Madrid : Zidane - Odriozola, Nacho, Ramos, Marcelo - Ceballos, Llorente, Isco - B. Diaz, Benzema, Bale

SD Huesca : Santamaria - Etxeita, Mantovani, Pulido - Herrera, Musto, Rivera, Gomez, Galan - Evila, Hernandez