Alors qu’il ne joue pas souvent avec le Real Madrid, Isco va devoir en plus observer une période de repos. Le milieu de terrain s’est blessé au dos et au cou d’après le communiqué publié par le club ce dimanche.

« Après les tests effectués aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid, Isco souffre de douleurs aiguës au dos et au cou. Évolution en attente. » On ne connaît pas la durée d’indisponibilité du joueur et donc sa participation ou non face à la rencontre face à l’Ajax Amsterdam ce mercredi en Ligue des Champions (match à suivre sur notre site).