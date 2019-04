« Je me sens bien maintenant et je suis concentré sur tout, à la fois sur le terrain et à l’extérieur. » Karim Benzema, attaquant du Real Madrid, sera à la une du mensuel GQ Espagne le mois prochain.

« J’ai 31 ans, des enfants, une famille et je joue dans le meilleur club du monde. Je suis un homme normal » a confié l’actuel deuxième buteur de la Liga (21 buts) dans une interview qui sera disponible dans son intégralité le 1er mai.