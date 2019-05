Invité dans l’émission « Quotidien » sur TMC, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema (31 ans) a évoqué sa relation privilégiée avec Zinedine Zidane. L’entraîneur français des Merengues a toujours défendu son buteur quand les circonstances l’exigeaient. Un respect mutuel sur lequel est revenu l’ancien Lyonnais.

« J’ai une relation très forte avec Zizou. C’est comme un grand frère, c’est quelqu’un d’attachant, j’ai beaucoup de respect pour lui. On parle beaucoup ensemble sur et en dehors du terrain. C’est comme si on était de la même famille. Cela arrive qu’il m’engueule quand je ne fais pas ce qu’il me demande sur le terrain, » a confié Benzema.