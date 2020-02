L’avenir de Sergio Ramo (33 ans) au Real Madrid est indécis, au point d’envisager un éventuel départ dans les prochains mois. En fin de contrat en juin 2021, le capitaine des Merengues n’a toujours pas prolongé. Pire encore, selon As, le défenseur central n’a reçu aucune nouvelle de ses dirigeants sur une prolongation, et celle-ci n’est pas une priorité pour eux.

Toujours d’après le média ibérique, le Real Madrid est bloqué par le salaire de son capitaine (14 M€ net par an), le plus important du club avec celui de Gareth Bale. Le club est dans le viseur du fair-play financier et les émoluments de l’Espagnol pourraient être difficiles à assumer. De son côté, Sergio Ramos veut prolonger et finir sa carrière à la Casa Blanca comme il l’avait indiqué en fin de saison dernière. Affaire à suivre.