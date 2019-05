Toute l’Espagne du football avait un œil rivé sur la Ciudad Real Madrid. Sergio Ramos, à 17h30, tenait une conférence de presse pour évoquer son avenir. Un avenir au centre de toutes les attentions depuis une semaine. Le défenseur central et ses représentants auraient ainsi demandé à Florentino Pérez le droit de quitter le Real Madrid gratuitement cet été, ayant en sa possession une offre XXL d’une écurie chinoise.

On le disait aussi lassé par 15 saisons éprouvantes et exigeantes au sein de la Casa Blanca et touché par les critiques essuyées lors de l’élimination en 8e de finale de Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam (il avait écopé d’un jaune à la fin du match aller, étant donc privé du retour au Bernabeu). Ces dernières heures, les médias espagnols annonçaient pourtant que le capitaine madrilène, après s’être entretenu une nouvelle fois avec son patron, avait changé d’avis, décidant de rester.

« Je veux rester ici »

Le principal intéressé a mis les points sur les i face aux journalistes. « On a beaucoup parlé de mon avenir ces derniers jours. Je suis madridista, je veux rester ici, terminer mon contrat et ma carrière ici. Je veux construire l’avenir du Real Madrid après une année compliquée. Je veux partir d’ici par la grande porte, comme je le mérite je pense après tout ce que j’ai fait et gagné dans ce club. (...) Je vais rester ici, je suis heureux ici. Je veux tout donner ici pour prouver que nous pouvons continuer à gagner ensemble. Je veux rassurer les supporters », a-t-il lâché avant de poursuivre.

« Je ne veux pas partir du Real. J’ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici. Je suis prêt à rester ici jusqu’au bout de mon contrat. On a eu nos moments avec le président, des hauts et des bas. Nous avons parlé face à face. L’offre de Chine est sur la table, je ne mens pas. Mais entre disposer d’une offre et vouloir partir, il y a un monde. Je reste fidèle à ce club. Je n’ai jamais pensé à aller en Chine. Je n’ai jamais demandé à partir gratuitement. Il y a beaucoup de rumeurs, je voulais parler pour tout cela. Nous avons tout réglé hier. Il n’y a plus de problèmes. Nous voulons construire l’avenir du Real Madrid ensemble », a-t-il expliqué.

Il a assuré ensuite qu’il ne s’agissait pas d’un plan bien ficelé pour obtenir une prolongation de contrat et une augmentation. L’axial a simplement laissé entendre qu’il avait besoin d’amour de la part de son club, du président aux supporters en passant par ses partenaires. « Il y a longtemps que je ne parle pas d’argent avec Florentino, il est clair pour moi depuis longtemps que je veux rester ici. Je suis très content de mon salaire, de mon contrat. Ce n’est pas quelque chose qui m’importe, c’est secondaire. Je suis heureux ici, ma famille aussi. Je veux juste me sentir désiré par mon club, mes partenaires, mon président et mon public », a-t-il conclu. C’est ce qu’on appelle une franche mise au point.