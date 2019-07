Blessé gravement au genou gauche lors de la rencontre remportée aux tirs aux buts entre le Real Madrid et Arsenal (2-2, 3 t.a.b à 2), Marco Asensio pourrait être victime d’une rupture des ligaments croisés.

Si l’officialisation de la blessure devrait rapidement intervenir, dans l’entourage du joueur on craint le pire comme le révèle El Chiringuito. Selon le programme diffusé sur la Sexta, l’entourage du joueur a confirmé la grave blessure et a également indiqué que le moral du joueur serait au plus mal tant il avait mis tout en oeuvre pour retrouver son meilleur niveau.

ÚLTIMA HORA de @marcoasensio10 : LESIÓN DE GRAVEDAD confirmada. Información de @JLSanchez78. https://t.co/kT9bvMqkMt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 24, 2019

