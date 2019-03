Agé de 31 ans et joueur du Real Madrid depuis 2009, Karim Benzema est devenu l’une des figures, mais aussi l’un des plus beaux palmarès de l’histoire merengue. Cependant, tout n’a pas toujours été rose pour l’ancien Gone. D’ailleurs, dans un entretien accordé à l’émission de France 3, Tout le Sport, le président de l’OL Jean-Michel Aulas a confié qu’il avait tenté de rapatrier l’attaquant sur les bords du Rhône.

« Ça serait magnifique évidemment. On en a parlé l’année dernière parce qu’il se posait des questions, mais économiquement on ne pouvait pas le faire. Oui on en a discuté avec son agent et lui et ça fait partie aussi des idées que l’on peut avoir », a déclaré le patron lyonnais. Partie remise ?