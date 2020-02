Après une première semaine passionnante, les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions se terminent ce soir. Et pour conclure cette deuxième semaine européenne, on a un sacré choc, puisque Manchester City se déplace sur la pelouse du Real Madrid. Une affiche alléchante à ne rater sous aucun prétexte pour les fans de foot. Si le spectacle promet d’être intense sur le terrain, avec des joueurs du calibre de Luka Modric, Karim Benzema, Sergio Ramos et Toni Kroos d’un côté et de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Riyad Mahrez ou Sergio Agüero de l’autre, on sera très attentif aux bancs de touche. Effectivement, l’emblématique tacticien catalan Pep Guardiola revient au Bernabéu, lui qui y a fait tant de mal aux Merengues lorsqu’il entraînait le FC Barcelone, et aura en face de lui une légende madrilène, un certain Zinedine Zidane qui a déjà remporté trois Champions League sur le banc madrilène. Une confrontation tactique entre les deux hommes qui nous fait déjà saliver...

Et comme vous en avez désormais pris l’habitude, il va falloir continuer à bousculer le rituel, puisque cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR jusqu’en juin 2021. RMC Sport diffusera donc en direct la rencontre opposant la formation ibérique et l’équipe anglaise, sur RMC Sport 2. Pas de doutes, vu les stars qui seront présentes sur le terrain, il y aura du spectacle !

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de ce 1/8e de finale aller de la coupe aux grandes oreilles qu’en streaming. En effet, le groupe Altice n’a pas réussi à trouver des accords de distribution avec les principales chaînes de TV françaises telles que Canal +. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus en adéquation à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement hispano-britannique mais aussi le type d’équipements que vous allez utiliser pour visionner cette rencontre de Coupe d’Europe des clubs champions comme elle était nommée auparavant. Ce stream, disponible via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible en haute qualité aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette, ainsi que sur votre smartphone où que vous soyez.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Real Madrid vs Manchester City directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige, installé tranquillement chez vous dans votre salon. Une affiche prometteuse qui sera arbitrée par Daniele Orsato, 44 ans. L’Italien avait notamment dirigé la défaite des Citizens face à l’OL en poules (1-2) la saison dernière. Et il connaît bien ce Real Madrid puisqu’il était au sifflet lors de la victoire des Merengues en poules face à Galatasaray en octobre.

