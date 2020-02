Marcelo (31 ans) semble bel et bien avoir perdu sa place. Il faudra tout de même attendre les grosses confrontations de Ligue des Champions pour voir si Zinedine Zidane continuera de miser sur Ferland Mendy, mais pour l’instant, c’est bien le Français qui a les faveurs de son compatriote. Une situation logiquement difficile à assumer pour le latéral de la Canarinha, qui a été un des principaux artisans des succès européens du club de la capitale espagnole.

Et selon la chaîne de télévision espagnole Gol, le natif de Rio de Janeiro envisage déjà un départ en fin de saison. Et ce n’est pas tout, puisque selon le même média, il aurait déjà une proposition du Paris Saint-Germain sur la table, le tout sans vraiment donner plus de détails. À prendre avec des pincettes tout de même donc, mais l’hypothèse d’un départ semble très crédible sachant qu’un joueur comme Sergio Reguilón qui brille à Séville va aussi revenir de prêt...