Pour sa première saison chez les professionnels, Mohammed Salisu (20 ans) empile les matches de qualité avec le Real Valladolid. Et à coup sûr, ses performances feront de lui un joueur très convoité sur le marché estival. D’après As, le défenseur central est ciblé par trois grosses écuries européennes, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et Manchester United.

D’après le quotidien espagnol, les Merengues veulent s’attacher ses services. Sa clause libératoire est fixée par Valladolid à 12 millions d’euros. Un montant plus qu’abordable pour les Madrilènes. Par rapport aux autres prétendants, un facteur penche en faveur du Real. Les relations sont excellentes entre le président de la Casa Blanca, Florentino Pérez, et son homologue vallisolétain, Ronaldo Nazario. Affaire à suivre.