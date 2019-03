Après une élimination en demi-finales de Copa del Rey contre le FC Barcelone, une nouvelle défaite dans le Clasico en Liga et une autre élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam, le Real Madrid a retrouvé le goût de la victoire ce dimanche contre le Real Valladolid (4-1). Après ce match, Nacho a expliqué que la situation n’était pas idéale mais que les Merengues ne lâcheraient pas Santiago Solari.

« C’est difficile pour tout le monde, ce n’est pas la situation idéale. (...) La situation est compliquée en ce moment dans le sens où les choses ne marchent pas, et nous n’y arrivons pas. Santiago Solari est l’entraîneur et nous devons mourir avec lui, et notre obligation est de gagner sur le terrain », a déclaré le défenseur espagnol, titulaire ce dimanche soir, dans des propos relayés par AS.