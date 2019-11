La cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions offre un choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Déjà qualifiés, les hommes de Thomas Tuchel peuvent définitivement composter leur première place en cas de succès ou de match nul.

A domicile, le Real Madrid se présente dans un 4-4-2 losange avec Thibaut Courtois dans les cages. Le portier belge peut compter en défense sur Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo. Aligné en sentinelle, Casemiro évolue au coeur du jeu aux côtés de Federico Valverde et Toni Kroos alors que Isco soutient Karim Benzema et Eden Hazard.

Le Paris Saint-Germain mise sur un 4-3-3 où Keylor Navas officie dans les buts. Le Costaricien est devancé par Thomas Meunier, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat. Au milieu de terrain, on retrouve, Idrissa Gueye, Marquinhos et Marco Verratti. Enfin, l’attaque voit les présences de Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel Di Maria. En revanche pas de Neymar qui débute sur le banc.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Valverde, Casemiro, Kroos, Isco - Benzema, Hazard

Paris Saint-Germain : Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat - Gueye, Marquinhos, Verratti - Mbappé, Icardi, Di Maria