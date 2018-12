Défait 3-0 par le CSKA Moscou mercredi en Ligue des Champions, le Real Madrid veut se rattraper. Le club merengue s’articule en 4-3-3 losange pour son match de Liga face au Rayo Vallecano. Thibaut Courtois évolue dans les buts derrière une défense composée de Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo. Marcos Llorente prend le poste de sentinelle auprès de Luka Modric et Toni Kroos. Lucas Vazquez, Marco Asensio et Karim Benzema forment la ligne d’attaque.

En face, le Rayo Vallecano s’organise en 4-3-3 avec le Macédonien Stole Dimitrievski dans les cages. Pour le protéger, Luis Advincula, Emiliano Velazquez, Alex Galvez et Alex Moreno prennent place en défense. Santi Comesana évolue en sentinelle avec Alvaro Medran et Gianelli Imbula à ses côtés. Les couloirs sont occupés par Alvaro Garcia et Alex Moreno alors qu’Adri Embarba prend la pointe de l’attaque.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Llorente, Modric, Kroos - Vazquez, Asensio, Benzema

Rayo Vallecano : Dimitrievski - Advincula, Velazquez, Galvez, Moreno - Comesana, Imbula, Medran - Garcia, Embarba, Moreno