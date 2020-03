Joueur de l’équipe première du Real Madrid, Vinicius Junior aime Karim Benzema. Invité à désigner l’un de ses joueurs préférés au sein de l’effectif merengue, le jeune Brésilien a immédiatement cité son aîné français, présent à Madrid depuis 2009.

« Benzema, sans aucun doute. Il m’a aidé dès le premier jour. Il me conseille sur mes prises de décision. Lors d’un match contre l’Atlético, j’ai perdu un ballon et ils ont marqué. Benzema m’a proposé de changer de position pendant quelques minutes pour que j’aie un peu moins le ballon afin de retrouver de la confiance et revenir progressivement dans le jeu, » a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS.