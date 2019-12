Le passage à une nouvelle année marque les résolutions et l’envie de prendre parfois un nouveau départ. Cependant, cette logique ne devrait pas toucher James Rodríguez (28 ans) qui évolue encore sous les couleurs du Real Madrid malgré un temps de jeu réduit suite à sa blessure actuelle (une entorse du ligament interne du genou gauche).

Cependant, d’après As, le club de la capitale espagnole, et notamment Zinedine Zidane, lui font confiance pour cette année 2020. En effet, l’entraîneur des Merengues n’aurait pas l’intention de laisser partir son numéro 16 lors du prochain mercato hivernal. Il pense que le retour manqué du Colombien est dû à la malchance et que tout ira mieux pour la suite, et ce, alors qu’il lui reste un an et demi de contrat (qui se termine en juin 2021).