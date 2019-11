Depuis son retour à la compétition, le 28 septembre, après une longue blessure, Kylian Mbappé (20 ans) en est à 6 buts en 5 apparitions toutes compétitions confondues.Une forme qui ne surprend pas Zinedine Zidane, coach du Real Madrid, adversaire du Paris SG à la fin du mois en Ligue des Champions (5e journée).

« Ça ne me surprend pas, c’est un joueur qui fait partie des meilleurs, il le démontre avec ses stats », a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse avant d’ajouter. « Mais ça ne changera rien pour nous, car c’est un joueur de grande qualité dans une équipe de grande qualité. Il faudra surveiller tous les joueurs. On est encore un peu loin de cette rencontre. Il y a d’autres matches avant sur lesquels on doit se concentrer ».