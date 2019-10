Jeudi, le Stade Rennais accueille Cluj au Roazhon Park dans le cadre de la Ligue Europa (match à suivre en direct commenté sur notre live). Les joueurs bretons tenteront ainsi de renouer avec un succès qui les fuit depuis neuf rencontres. Présent en conférence de presse, le défenseur rennais Joris Gnagnon a soutenu son entraîneur Julien Stéphan, clairement fragilisé par cette crise de résultats.

« C’est sûr que quand on regarde le match de Monaco, la combativité n’y était pas. Demain, on reçoit une équipe roumaine qui a l’habitude de jouer dans ce domaine-là, donc il va falloir être capable d’y répondre. On a un groupe très, très soudé. On est conscients de la situation. On est tous derrière le coach, moi le premier. On a eu des discussions entre cadres, je ne vais pas tout révéler. On s’est dit pas mal de choses. On a un groupe qui vit très bien. Moi, quand je suis arrivé, je connaissais déjà tout le monde, c’était facile. Maintenant, il faut que chacun se regarde dans un miroir, fasse son autocritique et donne le meilleur de soi-même, » a ainsi commenté Gnagnon.