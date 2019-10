Décidément, le Stade Rennais n’est pas verni par l’arbitrage en ce moment. Lors de la 2e journée des phases de poules de l’Europa League contre la Lazio (2-1), les Bretons auraient pu obtenir un penalty pour une faute sur Flavien Tait (2e) et sur une main d’Acerbi (22e) mais l’arbitre de la rencontre, Serhiy Boiko, n’avait pas bronché. Des décisions qui ont du mal à passer pour Julien Stéphan.

« Les mains ne sont pas nos amies, en ce moment. Vous l’avez tous constaté, en ce moment, on n’est pas très heureux avec ce genre de décisions. Deux choses. C’est d’être lucide sur les axes d’amélioration et de rester solidaires. On a encore vu aujourd’hui (hier) que les événements ne sont pas favorables, mais il ne faut pas se cacher derrière ça, expliquait le coach rennais après la rencontre. Si on engrange une victoire, cela peut être bénéfique pour la construction de notre groupe. »

